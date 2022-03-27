Про це 27 березня попередили у Генштабі ЗСУ. За даними військових, Росія зберігає у радіоактивній Прип'яті десятки тонн реактивних снарядів з Білорусі.

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Загрози є не лише для України

У Генштабі пояснили, що через дії росіяни існує серйозний ризик пошкодження ізоляційних споруд, побудованих над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році.

Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу,

– застерегли у повідомленні.

Наслідки будуть вкрай небезпечними – мовиться про зараження ним не лише України, але й інших країн Європи. На жаль, усі загрози й застереження окупаційні війська ігнорують.

Як зазначили у ЗСУ, росіяни родовжують транспортувати та зберігати значну кількість боєприпасів у безпосередній близькості від атомної станції.

У Чорнобильській зоні горить ліс

Внаслідок бойовий дій у Чонобильській зоні відчуження спалахнула 31 пожежа. Станом на 27 березня вогонь охопив понад 10 тисяч гектарів лісу. Це спричиняє підвищений рівень радіоактивного забруднення повітря. Через російську окупацію наші рятувальники не можуть загасити полум'я, яке через вітряну й суху погоду поширюватиметься далі.

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