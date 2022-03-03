Посетители музея повредили фигуру российского президента. Такой инцидент произошел на выходных.

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Фигуру Путина изъяли из-за нападения России на Украину

По словам генерального директора Ив Деломмо, в музее Гревена впервые так быстро "изъяли личность" из-за событий, которые происходят в Украине.

Персонал не хочет каждый день проходить мимо него,

– подчеркнул Деломмо.

Он пояснил, что в музее есть фигуры нескольких мировых лидеров, однако таких диктаторов, как Адольф Гитлер, там не будут устанавливать.

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В музее могут установить фигуру Зеленского

Фигура Путина стояла между президентом США Джо Байденом и главой Китая Си Цзиньпином. Отвечая на вопрос, кто может заменить главу Кремля на выставке, Деломмо ответил, что это может быть Президент Украины Владимир Зеленский.

"Он стал героем, ведь сопротивлялся и не бежал из своей страны. Он вполне мог бы занять свое место среди великих людей истории", – добавил директор музея.

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