Відвідувачі музею пошкодили фігуру російського президента. Такий інцидент стався на вихідних.
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Фігуру Путіна вилучили через напад Росії на Україну
За словами генерального директора Ів Деломмо, в музеї Гревена вперше так швидко "вилучили особистість" через події, які відбуваються в Україні.
Персонал не хоче щодня проходити повз нього,
– наголосив Деломмо.
Він пояснив, що в музеї є фігури кількох світових лідерів, однак таких диктаторів, як Адольф Гітлер, там не встановлюватимуть.
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У музеї можуть встановити фігуру Зеленського
Фігура Путіна стояла між президентом США Джо Байденом і головою Китаю Сі Цзіньпіном. Відповідаючи на запитання, хто може замінити главу Кремля на виставці, Деломмо відповів, що це може бути Президент України Володимир Зеленський.
"Він став героєм, адже чинив опір і не втік із своєї країни. Він цілком міг би зайняти своє місце серед великих людей історії", – додав директор музею.
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