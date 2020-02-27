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      Могут ли в Украине отменить военный налог

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      Министр финансов Оксана Маркарова высказалась по двум важным для предпринимателей Украины темам: отмене военного сбора и увеличении налога на доходы. Так, в октябре депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский предложил не отчислять средства на войско.

      Такую инициативу в министерстве финансов не поддерживают. Считают, что это приведет к незапланированным потерям бюджета, который уже одобрен.

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      Когда бюджет принят, нельзя принимать законопроекты, которые этот бюджет разрушают. Мы такое уже видели в 2019 году, когда после принятия бюджета было выделено льготу для ввоза оборудования для альтернативной энергетики. Это завершилось недополучением около 9 млрд грн. Поэтому отмену военного налога не поддерживаем,
      – сказала Маркарова в интервью finclub.net.

      Что известно о военном сборе?В Украине ввели военный сбор в 2014 году после начала российской агрессии в Донбассе. Ставка сбора составляет 1,5% от доходов лиц, получающих их в Украине.

      Что известно об отмене военного налога

      Инициативу отменить военный сбор в октябре 2019 года проявил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Он подал в Верховную Раду соответствующие законопроекты.

      В пояснительной записке к одному из проектов закона Дубинский подчеркнул, что военный сбор и налог на доходы физических лиц фактически дублируют друг друга, что становится основанием для двойного налогообложения.

      Дубинский предлагал отменить сбор с 1 января 2020 года. Пока соответствующий законопроект на рассмотрении в комитете.

      Увеличение налога на доходы

      В министерстве финансов увеличение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не поддерживают. Обложение предпринимателей еще большими налогами приведет к закономерной тенизации бизнеса, что негативно повлияет на бюджет.

      Мы хотим стимулировать официальное трудоустройство и увеличивать количество рабочих мест, а такие инициативы дадут отрицательный эффект. Этот вопрос мы обсуждали и с налогово-финансовым комитетом, и с бюджетным комитетом, и депутаты нас в большинстве поддерживают.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Финансы Олександр Дубинский Деньги Министерство финансов Украины Оксана Маркарова
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