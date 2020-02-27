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      Чи можуть в Україні скасувати військовий збір

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      Чи скасують військовий податок в Україні / фото 24 каналу

      Міністерка фінансів Оксана Маркарова висловилася щодо двох важливих для підприємців України тем: скасування військового збору і збільшення податку на додохи. Так, у жовтні депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський запропонував не відраховувати кошти на військо.

      Таку ініціативу у міністерстві фінансів не підтримують. Вважають, що це призведе до незапланованих втрат бюджету, який уже схвалений. 

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      Коли бюджет ухвалено, не можна приймаити законопроєкти, які цей бюджет руйнують. Ми таке вже бачили в 2019 році, коли після ухвалення бюджету було надано пільгу для ввезення обладнання для альтернативної енергетики. Це завершилося недоотриманням близько 9 млрд грн. Тому скасування військового податку не підтримуємо,
      – сказала Маркарова в інтерв’ю finclub.net.

      Що відомо про військовий збір?В Україні запровадили військовий збір у 2014 році після початку російської агресії на Донбасі. Ставка збору становить 1,5% від доходів осіб, які отримують їх в Україні.

      Що відомо про скасування військового податку

      Ініціативу скасувати військовий збір у жовтні 2019 року проявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Він подав до Верховної Ради відповідні законопроєкти.

      У пояснювальній записці до одного з проєктів закону Дубінський підкреслив, що військовий збір та податок на доходи фізичних осіб фактично дублюють одне одного, що стає підставою для подвійного оподаткування.

      Дубінський пропонував скасувати збір з 1 січня 2020 року. Поки відповідний законопроєкт на опрацюванні в комітеті.

      Збільшення податку на доходи

      У міністерстві фінансів і збільшення податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) не підтримують. Обкладання підприємців ще більшими податками призведе до закономірної тінізації бізнесу, що негативно вплине на бюджет.

      Ми хочемо стимулювати офіційне працевлаштування і збільшувати кількість робочих місць, а такі ініціативи дадуть негативний ефект. Це питання ми обговорювали і з податково-фінансовим комітетом, і з бюджетним комітетом, і депутати нас в більшості підтримують.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Олександр Дубінський Фінанси Гроші Міністерство фінансів України Оксана Маркарова
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