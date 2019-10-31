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      Могут появиться новые подозреваемые, – основатель Bellingcat о сбитом МН17

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      Сбитый МН17
      Сбитый МН17 / independent.co.uk

      В деле сбитого над Донбассом авиалайнера рейса МН-17 еще больше людей могут быть обвинены до начала судебного процесса в марте 2020 года.

      Об этом рассказал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс в интервью "Укринформу".

      Что такое катастрофа рейса МН-17?
      17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет Boeing -777, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "БУК", которую на временно неподконтрольную территорию на Донбассе завезли из России.

      "Я не знаю насчет свидетелей и других похожих деталей, но, возможно, больше людей будут обвинены еще до начала судебного процесса в марте 2020 года. Это будет длительный процесс, я ожидаю, что первое заседание будет скорее административным, а собственно рассмотрение дела по существу начнется позже", - отметил он.

      Основатель Bellingcat также отметил, что он и его команда хорошо осведомлены о структуре, которая привела к катастрофе МН17.

      Отметим, в отчете Bellingcat речь шла о 12 причастных к катастрофе МН17. До этого JIT заявила, что для сбития MH17 была использована ракета BUK TELAR и что она принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде, которая является подразделением российской армии в Курске Российской Федерации.

      Также стоит добавить, что в начале октября парламент Нидерландов поддержал инициативу о дополнительном расследовании возможного участия Украины в сбитии самолета Boeing рейса MH17. Однако это не имеет ничего общего с судебными процедурами относительно наказания виновных в этой катастрофе.

      Почему Нидерланды начали расследование "роли Украины"?

      Нидерланды начали расследование возможной роли Украины в катастрофе MH17, мотивируя это тем, что одной из предпосылок трагедии стало то, что Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом после начала там боевых действий.

      В желании расследовать возможную роль Украины нидерландские парламент и правительство поделились на два лагеря. Когда первые были за такую инициативу, то вторые утверждали: для этого нет никаких законных оснований.

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия MH17
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