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      Можуть з’явитися нові підозрювані, – засновник Bellingcat про збитий МН17

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      Збитий МН17
      Збитий МН17 / independent.co.uk

      У справі збитого над Донбасом авіалайнеру рейсу МН-17 ще більше людей можуть бути звинувачені ще до початку судового процесу в березні 2020 року.

      Про це розповів засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс в інтерв'ю "Укрінформу".

      Що таке катастрофа рейсу МН-17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак Boeing -777, який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "БУК", яку на тимчасово непідконтрольну територію на Донбасі завезли з Росії.

      "Я не знаю щодо свідків та інших схожих деталей, але, можливо, більше людей будуть звинувачені ще до початку судового процесу в березні 2020 року. Це буде тривалий процес, я очікую, що перше засідання буде радше адміністративним, а власне розгляд справи по суті почнеться пізніше", - зазначив він.

      Засновник Bellingcat також наголосив, що він та його команда добре обізнані щодо структури, що привела до катастрофи МН17.

      Зазначимо, у звіті Bellingcat мова йшла про 12 причетних до катастрофи МН17. До цього JIT заявила, що для збиття MH17 була використана ракета BUK TELAR і що вона належить 53-й зенітної ракетній бригаді, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.

      Також варто додати, що а початку жовтня парламент Нідерландів підтримав ініціативу про додаткове розслідування можливої участі України у збитті літака Boeing рейсу MH17. Однак це не має нічого спільного із судовими процедурами щодо покарання винних у цій катастрофі.

      Чому Нідерланди розпочали розслідування "ролі України"?Нідерланди розпочали розслідування імовірної ролі України у катастрофі MH17, мотивуючи це тим, що однією з передумов трагедії стало те, що Україна не закрила повітряний простір над Донбасом після початку там бойових дій.

      У бажанні розслідувати можливу роль України нідерландські парламент та уряд поділилися на два табори. Коли перші були за таку ініціативу, то останні стверджували: для цього немає жодних законних підстав.

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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі MH17 Україна – Росія
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