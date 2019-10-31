Можуть з’явитися нові підозрювані, – засновник Bellingcat про збитий МН17

У справі збитого над Донбасом авіалайнеру рейсу МН-17 ще більше людей можуть бути звинувачені ще до початку судового процесу в березні 2020 року.

Про це розповів засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс в інтерв'ю "Укрінформу".

Що таке катастрофа рейсу МН-17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак Boeing -777, який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "БУК", яку на тимчасово непідконтрольну територію на Донбасі завезли з Росії.

"Я не знаю щодо свідків та інших схожих деталей, але, можливо, більше людей будуть звинувачені ще до початку судового процесу в березні 2020 року. Це буде тривалий процес, я очікую, що перше засідання буде радше адміністративним, а власне розгляд справи по суті почнеться пізніше", - зазначив він.

Засновник Bellingcat також наголосив, що він та його команда добре обізнані щодо структури, що привела до катастрофи МН17.

Зазначимо, у звіті Bellingcat мова йшла про 12 причетних до катастрофи МН17. До цього JIT заявила, що для збиття MH17 була використана ракета BUK TELAR і що вона належить 53-й зенітної ракетній бригаді, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.

Також варто додати, що а початку жовтня парламент Нідерландів підтримав ініціативу про додаткове розслідування можливої участі України у збитті літака Boeing рейсу MH17. Однак це не має нічого спільного із судовими процедурами щодо покарання винних у цій катастрофі.

Чому Нідерланди розпочали розслідування "ролі України"?Нідерланди розпочали розслідування імовірної ролі України у катастрофі MH17, мотивуючи це тим, що однією з передумов трагедії стало те, що Україна не закрила повітряний простір над Донбасом після початку там бойових дій.



У бажанні розслідувати можливу роль України нідерландські парламент та уряд поділилися на два табори. Коли перші були за таку ініціативу, то останні стверджували: для цього немає жодних законних підстав.