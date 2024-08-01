Именно он ответственен за нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. За Дейфом израильская разведка охотилась более 20 лет.

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Что известно о ликвидации Мохаммеда Дейфа ЦАХАЛ

В Армии обороны Израиля написали, что уже могут окончательно подтвердить, что Мохаммед Дейфа был ликвидирован. По данным ЦАХАЛ, эта операция была проведена в городе Хан Юнис в Секторе Газы, а вместе с Дейфом также погиб и его заместитель, бригадный командир Рафа Саламех.

ЦАХАЛ показал кадры с ликвидацией Дейфа / Видео Армии обороны Израиля

Известно, что Мохаммед Дейф стал членом ХАМАС в конце 1980-х годов, в первые годы основания этого палестинского движения. Уже с 1996 года Дейф был лидером боевого крыла ХАМАС. Палестинцы назвали его "мозгом" группировки, а израильские официальные лица окрестили его "бойцом с девятью жизнями" из-за его дерзкого побега из тюрьмы и способности пережить многочисленные покушения на убийство.

В Израиле его считали также одним из самых опасных террористов, а израильские спецслужбы не раз пытались его убить.

Интересно, что Дейф – это не настоящая фамилия ликвидированного командующего ХАМАС. Прозвище, что означает "Гость", он получил благодаря своей стратегической практике ненадолго присоединиться к лояльным палестинским организациям, чтобы избежать наблюдения разведки.

Кроме того, по данным израильской разведки, именно Дейф стоит за созданием ракет "Кассам" и системы туннелей в Секторе Газы. В СМИ также писали, что после израильского авиаудара в Секторе Газы Дейф получил серьезные физические травмы. Считается, что он потерял руку и ногу, парализован и передвигался на инвалидной коляске.

Дейфа также считают организатором операции "Потоп Аль-Аксы". Именно тогда ХАМАС напал на Израиль, начав новую веху истории конфликта между израильтянами и палестинцами в Секторе Газы .