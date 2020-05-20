Мои дети имеют право на отдых, – Зеленский о поездке в Оман
Владимир Зеленский снова вспомнил свою поездку в Оман, которую несколько месяцев назад активно обсуждали в СМИ. Он отметил, что летал частным образом, к семье, за собственные средства и не скрывал своего имени в билете на самолет.
"У меня есть семья, дети, которые полетели в Оман просто на отдых, они имели эту возможность и имеют на это право. В этом нет никакого секрета", - сказал Зеленский во время пренконференции 20 мая. Об этом сообщает 24 канал.
К слову Поездку Зеленского в Оман оплатила его жена, – Офис Президента
По его словам, у него были запланированы встречи на государственном уровне в разных странах Востока, ведь в Омане не было ни посла украинского, ни нормальных дипломатических и инвестиционных отношений.
Наш Офис готовил много встреч на государственном уровне, но султан был в сложной ситуации, к сожалению. Когда я понимал, что не встречусь, и у меня будут только частные встречи, то я, как порядочный человек, решил не использовать государственный самолет,
– отметил президент.
Кто проплатил поездку в Оман
Зеленский объяснил, что номер в отеле проплатила его семья, а он там пробыл примерно 3 суток, и вернулся в Украину, ведь тогда произошла авиакатсрофа в Иране.
Также добавил: "Я полетел не инкогнито, а по билету, где не написано "Петро инкогнито", а Владимир Зеленский. А вы говорите, что никто не знал, да потому что никто не интересовался. Мне кажется, что я не должен о своей частной поездке говорить, я не брал с собой свой Офис, помощников и так далее".
Смотрите пресс-конференцию Владимира Зеленского:
Поездка Зеленского в Оман: что известно
- В январе несколько СМИ опубликовали фото из элитной гостиницы Омана, где проводил время президент. Стоимость самого дорогого номера в нем за сутки составляет до 4 тысяч евро.
- В Офисе Президента Украины объяснили: Зеленский улетел в Оман вместе с семьей "за свой счет, но по государственным делам". Кроме того, там он якобы имел запланированные "официальные встречи".
- Глава государства провел 2-е встречи – с ответственным за иностранные дела министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда султаната Абдулсаламом аль-Муршиди.
- Несмотря на то, что Зеленский отдыхал в Омане за всей счет, его сопровождала государственная охрана. На это было потрачено 74 тысячи 319 гривен: 59 тысяч 499 гривен – на проезд, а еще 14 тысяч 820 гривен – на суточные.