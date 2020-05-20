Мои дети имеют право на отдых, – Зеленский о поездке в Оман

Владимир Зеленский снова вспомнил свою поездку в Оман, которую несколько месяцев назад активно обсуждали в СМИ. Он отметил, что летал частным образом, к семье, за собственные средства и не скрывал своего имени в билете на самолет.

"У меня есть семья, дети, которые полетели в Оман просто на отдых, они имели эту возможность и имеют на это право. В этом нет никакого секрета", - сказал Зеленский во время пренконференции 20 мая. Об этом сообщает 24 канал.

К слову Поездку Зеленского в Оман оплатила его жена, – Офис Президента

По его словам, у него были запланированы встречи на государственном уровне в разных странах Востока, ведь в Омане не было ни посла украинского, ни нормальных дипломатических и инвестиционных отношений.

Наш Офис готовил много встреч на государственном уровне, но султан был в сложной ситуации, к сожалению. Когда я понимал, что не встречусь, и у меня будут только частные встречи, то я, как порядочный человек, решил не использовать государственный самолет,

– отметил президент.

Кто проплатил поездку в Оман

Зеленский объяснил, что номер в отеле проплатила его семья, а он там пробыл примерно 3 суток, и вернулся в Украину, ведь тогда произошла авиакатсрофа в Иране.

Также добавил: "Я полетел не инкогнито, а по билету, где не написано "Петро инкогнито", а Владимир Зеленский. А вы говорите, что никто не знал, да потому что никто не интересовался. Мне кажется, что я не должен о своей частной поездке говорить, я не брал с собой свой Офис, помощников и так далее".

Смотрите пресс-конференцию Владимира Зеленского:

Поездка Зеленского в Оман: что известно