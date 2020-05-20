Мої діти мають право на відпочинок, – Зеленський про поїздку в Оман
Володимир Зеленський знову пригадав свою поїздку до Оману, яку кілька місяців тому активно обговорювали у ЗМІ. Він наголосив, що літав приватно, до родини, за власні кошти та не приховував свого імені в квитку на літак.
"У мене є сім'я, діти, які полетіли в Оман просто на відпочинок, вони мали цю можливість і мають на це право. В цьому немає жодного секрету", – сказав Зеленський під час пресконференції 20 травня. Про це повідомляє 24 канал.
До слова Поїздку Зеленського до Оману оплатила його дружина, – Офіс Президента
За його словами, в нього були заплановані зустрічі на державному рівні в різних країнах Сходу, адже в Омані не було ні посла українського, ні нормальних дипломатичних та інвестиційних відносин.
Наш Офіс готував багато зустрічей на державному рівні, але султан був у складній ситуації, на жаль. Коли я розумів, що не зустрінусь, і в мене будуть тільки приватні зустрічі, то я, як порядна людина, вирішив не використовувати державний літак,
– зазначив президент.
Хто проплатив поїздку в Оман
Зеленський пояснив, що номер в готелі проплатила його сім'я, а він там пробув приблизно 3 доби, і повернувся в Україну, адже тоді сталась авіакатастрофа в Ірані.
Також додав: "Я полетів не інкогніто, а по квитку, де не написано "Петро інкогніто", а Володимир Зеленський. А ви кажете, що ніхто не знав, та бо ніхто не цікавився. Мені здається, що я не повинен про свою приватну поїздку говорити, я не брав зі собою свій Офіс, помічників і так далі".
Дивіться пресконференцію Володимира Зеленського:
Поїздка Зеленського в Омані: що відомо
- У січні з'явились кілька ЗМІ, які опублікували фото з елітного готелю Оману, де проводив час президент. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить до 4 тисяч євро.
- В Офісі Президента України пояснили, Зеленський полетів до Оману разом з сім'єю "власним коштом, але у державних справах". Окрім того, там він нібито мав заплановані "офіційні зустрічі".
- Глава держави провів 2-ві зустрічі – з відповідальним за закордонні справи міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату Абдулсаламом аль-Муршиді.
- Попри те, що Зеленський відпочивав в Омані за свій рахунок, його супроводжувала державна охорона. На це було витрачено 74 тисячі 319 гривень: 59 тисяч 499 гривень – на проїзд, а ще 14 тисяч 820 гривень – на добові.