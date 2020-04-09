Поїздку Зеленського до Оману оплатила його дружина, – Офіс Президента

У січні 2020 року Президент України Володимир Зеленський з родиною відвідав Оман. В Офісі Президента заявили, що це не був офіційний візит.

Відповідну інформацію опублікував депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко. Він отримав відповідь від Офісу Президента щодо цієї поїздки.

"Поїздка Президента України до Султанату Оман не мала офіційного статусу, відбувалася з приватною метою та за власні кошти. [...] Переліт Президента України разом з дружиною до Оману регулярним рейсовим літаком, а також їх проживання у готелі було здійснено за рахунок власних коштів дружини глави держави – Олени Зеленської", – йдеться у листі.

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При цьому в листі за підписом голови Офісу Президента Андрія Єрмака вказано, що вони не можуть надати інформацію про кількість співробітників Державної служби охорони, які супроводжували Зеленського, адже це державна таємниця. Як і суму, яку витратили на охорону. Хоча перед тим в ДСО заявили, що загалом було витрачено 74 тисячі 319 гривень. З цієї суми 59 тисяч 499 гривень – на проїзд, а ще 14 тисяч 820 гривень – на добові.

Що відомо про поїздку Зеленського до Оману?

Спершу про поїздку Зеленського до Оману нічого не було відомо. Однак згодом українські ЗМІ опублікували фото з елітного готелю країни Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить до 4 тисяч євро.

В Офісі Президента України пояснили: Володимир Зеленський полетів до Оману разом з сім'єю "власним коштом, але у державних справах". Окрім того, у президента нібито були заплановані там "офіційні зустрічі".

В аравійській країні глава держави провів дві зустрічі – з відповідальним за закордонні справи міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату Абдулсаламом аль-Муршиді.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилітав у місто Маскат (Оман), коли там перебував президент України Володимир Зеленський. В Україну глава держави повернувся тим же приватним літаком, яким в Оман прилетів Патрушев. Його називають другою після Путіна людиною у Росії.

Вранці 8 січня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель повідомила, що президент перериває свій візит до Оману через авіакатастрофу українського літака МАУ у Тегерані. Попри це, до Києва президент повернувся лише вночі 9 січня, майже через добу після аварії. Президент прилетів у Києві чартерним літаком, який оплатив Султанат Оман.