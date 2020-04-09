Якщо Зеленський заразиться коронавірусом: план дій Офісу Президента

Попри карантин, Офіс Президента продовжує працювати, як і раніше. Також щодня, від ранку до вечора, перебуває там і президент Володимир Зеленський. Якщо він підхопить коронавірус, в ОПУ вже розробили план дій.

Як розповів заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко у коментарі "Українській правді", якщо президент захворіє на коронавірус, у такому разі вже розроблено протокол.

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Тимошенко додав, що виконувача обов’язків президента немає, тому його обов’язки виконуватиме спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Але президент – завжди на зв'язку, тому, я думаю, що якщо, не дай Бог, щось, то робота відбуватиметься у телефонному режимі", – каже заступник голови ОПУ.

За його словами, після того, як коронавірусом заразився нардеп Шахов, президенту, керівнику ОПУ та його заступникам зробили тестування.

Я поясню: треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним із найперших випадків у Києві, яким був депутат Шахов. Тому всім зробили ПЛР-тестування для того, щоб відразу зрозуміти, що робити. Якби у нас підтвердилося з кимось, то тут уже були б інші заходи безпеки щодо карантину,

– зауважив Тимошенко.

Також держслужбовець розповів, що зараз Зеленський проводить більшість нарад у режимі відеоконференції. Напряму він лише контактує з декількома заступниками та керівником його Офісу.

"Якщо якісь маленькі зустрічі, то у президента весь день розписано, як і раніше. Тобто є зустрічі у президента, але на них є присутньою невелика кількість людей", – зазначив він.

Якщо ж хтось захворіє з міністрів або топчиновників, представник ОПУ каже, що якогось спеціального протоколу немає.

"Нам сказали, що якщо щось не так, будуть вести до Олександрівської лікарні. У тої ж Феофанії немає інфекційного відділення. Тому всі у стандартному порядку їдуть в Олександрівську", – підсумував Тимошенко.

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Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Згідно з даними МОЗ, станом ранок 8 квітня в Україні підтвердили 1668 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, 52 людини померли . Щоправда , 35 пацієнтам вдалося одужати.

На жаль, . Щоправда 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.

25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



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