Якщо Зеленський заразиться коронавірусом: план дій Офісу Президента
Попри карантин, Офіс Президента продовжує працювати, як і раніше. Також щодня, від ранку до вечора, перебуває там і президент Володимир Зеленський. Якщо він підхопить коронавірус, в ОПУ вже розробили план дій.
Як розповів заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко у коментарі "Українській правді", якщо президент захворіє на коронавірус, у такому разі вже розроблено протокол.
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Тимошенко додав, що виконувача обов’язків президента немає, тому його обов’язки виконуватиме спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
"Але президент – завжди на зв'язку, тому, я думаю, що якщо, не дай Бог, щось, то робота відбуватиметься у телефонному режимі", – каже заступник голови ОПУ.
За його словами, після того, як коронавірусом заразився нардеп Шахов, президенту, керівнику ОПУ та його заступникам зробили тестування.
Я поясню: треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним із найперших випадків у Києві, яким був депутат Шахов. Тому всім зробили ПЛР-тестування для того, щоб відразу зрозуміти, що робити. Якби у нас підтвердилося з кимось, то тут уже були б інші заходи безпеки щодо карантину,
– зауважив Тимошенко.
Також держслужбовець розповів, що зараз Зеленський проводить більшість нарад у режимі відеоконференції. Напряму він лише контактує з декількома заступниками та керівником його Офісу.
"Якщо якісь маленькі зустрічі, то у президента весь день розписано, як і раніше. Тобто є зустрічі у президента, але на них є присутньою невелика кількість людей", – зазначив він.
Якщо ж хтось захворіє з міністрів або топчиновників, представник ОПУ каже, що якогось спеціального протоколу немає.
"Нам сказали, що якщо щось не так, будуть вести до Олександрівської лікарні. У тої ж Феофанії немає інфекційного відділення. Тому всі у стандартному порядку їдуть в Олександрівську", – підсумував Тимошенко.
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Ситуація з коронавірусом в Україні: головне
- Згідно з даними МОЗ, станом ранок 8 квітня в Україні підтвердили 1668 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, 52 людини померли. Щоправда, 35 пацієнтам вдалося одужати.
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
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