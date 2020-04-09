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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Якщо Зеленський заразиться коронавірусом: план дій Офісу Президента

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Пресслужба президента України

      Попри карантин, Офіс Президента продовжує працювати, як і раніше. Також щодня, від ранку до вечора, перебуває там і президент Володимир Зеленський. Якщо він підхопить коронавірус, в ОПУ вже розробили план дій.

      Як розповів заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко у коментарі "Українській правді", якщо президент захворіє на коронавірус, у такому разі вже розроблено протокол.

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      Тимошенко додав, що виконувача обов’язків президента немає, тому його обов’язки виконуватиме спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

      "Але президент – завжди на зв'язку, тому, я думаю, що якщо, не дай Бог, щось, то робота відбуватиметься у телефонному режимі", – каже заступник голови ОПУ.

      За його словами, після того, як коронавірусом заразився нардеп Шахов, президенту, керівнику ОПУ та його заступникам зробили тестування.

      Я поясню: треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним із найперших випадків у Києві, яким був депутат Шахов. Тому всім зробили ПЛР-тестування для того, щоб відразу зрозуміти, що робити. Якби у нас підтвердилося з кимось, то тут уже були б інші заходи безпеки щодо карантину,
      – зауважив Тимошенко.

      Також держслужбовець розповів, що зараз Зеленський проводить більшість нарад у режимі відеоконференції. Напряму він лише контактує з декількома заступниками та керівником його Офісу.

      "Якщо якісь маленькі зустрічі, то у президента весь день розписано, як і раніше. Тобто є зустрічі у президента, але на них є присутньою невелика кількість людей", – зазначив він.

      Якщо ж хтось захворіє з міністрів або топчиновників, представник ОПУ каже, що якогось спеціального протоколу немає.

      "Нам сказали, що якщо щось не так, будуть вести до Олександрівської лікарні. У тої ж Феофанії немає інфекційного відділення. Тому всі у стандартному порядку їдуть в Олександрівську", – підсумував Тимошенко.

      До теми Народні депутати, які захворіли на коронавірус: інфографіка

      Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

      • Згідно з даними МОЗ, станом ранок 8 квітня в Україні підтвердили 1668 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, 52 людини померли. Щоправда, 35 пацієнтам вдалося одужати.
      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

      Прості правила гігієни про коронавірусі
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Президент України Офіс Президента Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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