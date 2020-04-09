Если Зеленский заразится коронавирусом: план действий Офиса Президента

Несмотря на карантин, Офис Президента продолжает работать, как и раньше. Также ежедневно, с утра до вечера, находится там и президент Владимир Зеленский. Если он подхватит коронавирус, в ОПУ уже разработали план действий.

Как рассказал заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко в комментарии "Украинской правде", если президент заболеет коронавирусом, в таком случае уже разработан протокол.

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Тимошенко добавил, что исполняющего обязанности президента нет, поэтому его обязанности будет исполнять спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Но президент – всегда на связи, поэтому, я думаю, что если, не дай Бог, что, то работа будет происходить в телефонном режиме", – говорит заместитель председателя ОПУ.

По его словам, после того, как коронавирусом заразился нардеп Шахов, президенту, руководителю ОПУ и его заместителям сделали тестирование.

Я поясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, контактировавшие с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов. Поэтому всем сделали ПЦР-тестирование для того, чтобы сразу понять, что делать. Если бы у нас подтвердилось с кем-то, то здесь уже были бы другие меры безопасности карантина,

– сказал Тимошенко.

Также госслужащий рассказал, что сейчас Зеленский проводит большинство совещаний в режиме видеоконференции. Напрямую он только контактирует с несколькими заместителями и руководителем его Офиса.

"Если какие-то маленькие встречи, то у президента весь день расписан, как и раньше. То есть есть встречи у президента, но на них присутствует небольшое количество людей", – отметил он.

Если же кто-то заболеет из министров или топ-чиновников, представитель ОПУ говорит, что какого-то специального протокола нет.

"Нам сказали, что если что-то не так, будут вести в Александровскую больницу. В той же Феофании нет инфекционного отделения. Поэтому все в стандартном порядке едут в Александровскую", – подытожил Тимошенко.

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Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

Согласно данным Минздрава, по состоянию утро 8 апреля в Украине подтвердили 1668 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, 52 человека умерли. Правда, 35 пациентам удалось выздороветь.

К сожалению, Правда, 12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля. 1 апреля правительство усилило карантин: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по двое; проводить мероприятия группами более 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.

25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



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