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      Поездку Зеленского в Оман оплатила его жена, – Офис Президента

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      Елена Зеленская оплатила отпуск Владимира Зеленского в Омане / Офис Президента

      В январе 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский с семьей посетил Оман. В Офисе Президента заявили, что это не был официальный визит.

      Соответствующую информацию опубликовал депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Он получил ответ от Офиса Президента насчет этой поездки.

      "Поездка Президента Украины в Султанат Оман не имела официального статуса, происходила с частной целью и за собственные средства. [...] Перелет Президента Украины вместе с женой в Оман регулярным рейсовым самолетом, а также их проживание в отеле было осуществлено за счет собственных средств жены главы государства – Елены Зеленской", – говорится в письме.

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      При этом в письме за подписью председателя Офиса Президента Андрея Ермака указано, что они не могут предоставить информацию о количестве сотрудников Государственной службы охраны, которые сопровождали Зеленского, ведь это государственная тайна. Как и сумму, которую потратили на охрану. Хотя перед тем в ГСО заявили, что в целом было потрачено 74 тысячи 319 гривен. Из этой суммы 59 тысяч 499 гривен – на проезд, а еще 14 тысяч 820 гривен – на суточные.

      Что известно о поездке Зеленского в Оман?

      Сначала о поездке Зеленского в Оман ничего не было известно. Однако впоследствии украинские СМИ опубликовали фото из элитного отеля страны Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера в нем за сутки составляет до 4 тысяч евро.

      В Офисе Президента Украины объяснили: Владимир Зеленский улетел в Оман вместе с семьей "за свой счет, но по государственным делам". Кроме того, у президента якобы были запланированы там "официальные встречи".

      В аравийской стране глава государства провел две встречи – с ответственным за иностранные дела министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда султаната Абдулсаламом аль-Муршиди.

      Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетал в город Маскат (Оман), когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. В Украину глава государства вернулся тем же частным самолетом, которым прилетел в Оман Патрушев. Его называют вторым после Путина человеком в России.

      Утром 8 января пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что президент прерывает свой визит в Оман из-за авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Тегеране. Однако в Киев президент вернулся только ночью 9 января, почти через сутки после аварии. Президент прилетел в Киеве чартерным самолетом, который оплатил Султанат Оман.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Владимир Зеленский Алексей Гончаренко Президент Украины Зарубежные визиты Зеленского Елена Зеленская
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