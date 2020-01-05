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      Зеленский в Омане провел первую встречу: детали

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      Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Омана / Фото: ОПУ

      Во время своей поездки в Оман Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, который отвечает за иностранные дела государства. Во время встречи политики обсудили укрепление отношений между странами, акцентировав внимание на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

      Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов, сообщает Офис Президента Украины.

      К слову: У Зеленского объяснили поездку с семьей в Оман

      Там отметили успешность двух таких мероприятий в Киеве, которые прошли в 2019 году. В них приняли участие десятки бизнесменов из Омана.

      Во время встречи украинский президент и оманский министр отметили, что в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 10%. В целом он достиг отметки в 80 миллионов долларов.

      Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив целый ряд перспективных отраслей:

      • тяжелая промышленность;
      • строительство;
      • сельское хозяйство;
      • информационные технологии и инновации;
      • развитие инфраструктуры;
      • медицина;
      • туризм.

      Что известно о поездке Зеленского в Оман?Ранее украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский уехал с семьей в Оман, где отдыхает в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера в нем за сутки составляет до 4 тысяч евро.

      Впоследствии в Офисе Президента объяснили: во время поездки президент будет отдыхать только частично. Он поехал туда с семьей за свой счет, но несмотря на это планирует провести ряд встреч.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Офіс Президента Зарубежные визиты Зеленского Владимир Зеленский
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