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      Зеленський в Омані провів першу зустріч: деталі

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      Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Оману / фото: ОПУ

      Під час своєї поїздки в Оман Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою, який відповідає за закордонні справи держави. Під час зустрічі політики обговорили зміцнення відносин між країнами, акцентувавши увагу на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.

      Учасники зустрічі домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів, повідомляє Офіс Президента України.

      До слова: У Зеленського пояснили поїздку з сім'єю в Оман

      Там зауважили успішність двох таких заходів у Києві, які відбулися у 2019 році. У них взяли участь десятки бізнесменів з Оману.

      Під час зустрічі український президент та оманський міністр зазначили, що минулого року товарообіг між країнами збільшився на 10%. Загалом він сягнув позначки у 80 мільйонів доларів.

      Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману, наголосивши на цілій низці перспективних галузей:

      • важка промисловість;
      • будівництво;
      • сільське господарство;
      • інформаційні технології та інновації;
      • розвиток інфраструктури;
      • медицина;
      • туризм.

      Що відомо про поїздку Зеленського в Оман?Раніше українські ЗМІ писали, що Володимир Зеленський поїхав з сім'єю в Оман, де відпочиває в готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить до 4 тисяч євро.

      Згодом в Офісі Президента пояснили: під час поїздки президент відпочиватиме лише частково. Він поїхав туди з сім'єю власним коштом, але попри це планує провести низку зустрічей.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Закордонні візити Зеленського Офіс Президента Президент України
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