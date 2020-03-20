Чартерный перелет Зеленского из отпуска оплатил Оман: детали

Президент Владимир Зеленский в начале января летал на отдых в Оман. Тогда ему пришлось раньше вернуться в Украину из-за авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Президент прилетел в Киев чартерным самолетом, который оплатил Султанат Омана.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в интервью "НВ" рассказал, что соответствующие данные Офис Президента предоставил НАПК.

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"Мы направляли запросы в Офис Президента о том, за чей счет были оплачены перелет и проживание в Омане. ОП и Государственное управление делами недавно сообщили, что это не происходило за государственные средства, а самолет для возвращения был предоставлен Султанатом Омана", – сказал Новиков.

Чиновник добавил, что после этого, 4 марта, НАПК направило запрос напрямую Владимиру Зеленскому.

Мы направили запрос Зеленскому уже как физическому лицу для того, чтобы он сообщил, кто оплачивал отдых. Если платил кто-то из членов семьи, то закон не обязывает предоставлять такую информацию. Но если президент сам платил, и он об этом не сообщил, то это факт нарушения,

– пояснил руководитель НАПК.

Он добавил, что глава государства должен ответить в течение 10 дней с момента получения письма. Также глава НАПК прокомментировал вопрос, какими будут действия Нацагентства в случае, если Зеленский не предоставит такой информации.

"Он не может не предоставить. Потому что тогда составляется протокол о непредоставлении необходимой информации НАПК. В запросе мы попросили предоставить документы, которые подтверждают расходы. Надеемся, они будут предоставлены НАПК, чтобы снять этот вопрос относительно этой ситуации в интересах как общества, так и президента", – подытожил Новиков.

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Что известно о поездке Зеленского в Оман?

Сначала о поездке Зеленского в Оман ничего известно не было. Однако впоследствии украинские СМИ опубликовали фото из элитного отеля страны, где проводил время президент. Стоимость самого дорогого номера в нем за сутки составляет до 4 тысяч евро.

В Офисе Президента Украины объяснили: Владимир Зеленский полетел в Оман вместе с семьей "за свой счет, но по государственным делам". Кроме того, у президента якобы были запланированы там "официальные встречи".

В аравийской стране глава государства провел две встречи – с ответственным за иностранные дела министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда султаната Абдулсаламом аль-Муршиди.

Несмотря на то, что отдыхал в Омане за всей счет, его сопровождала государственная охрана. На это было потрачено 74 тысячи 319 гривен: 59 тысяч 499 гривен – на проезд, а еще 14 тысяч 820 гривен – на суточные.

Утром 8 января пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что президент прерывает свой визит в Оман из-за авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Тегеране. Несмотря на это, в Киев президент вернулся только ночью 9 января, почти через сутки после аварии.