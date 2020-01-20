Все в свое время: Пристайко пообещал объяснить поездку Зеленского в Оман

Министерство иностранных дел и Офис президента объяснят рождественскую поездку Владимира Зеленского в Оман. Когда это произойдет, глава МИД Вадим Пристайко не уточнил.

На брифинге глава МИД заверил, что украинское посольство в Омане предоставляло организационное содействие этому визиту.

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Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и администрация получаем запросы, на которые мы в свое время все вам объясним,

– сказал глава МИД.

Отметим, что 17 января, во время часа вопросов к правительству в парламенте, у Пристайко уже спрашивали о деталях поездки Владимира Зеленского в Оман. Впрочем глава МИД тогда так и не смог объяснить, как происходила организация этого визита, ссылаясь на то, что не взял с собой документов.

Что известно о визите Зеленского в Оман

Президент Владимир Зеленский, который встречал Новый год в Карпатах, на Рождество неожиданно полетел в Оман.

После того, как об этом узнали СМИ, Офис Президента заявил, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой для "встреч на высшем уровне" – с министром, ответственным за иностранные дела, Юсуфом бин Аляви бин Абдуллой и исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Абдулсалама аль-Муршидом.

Судя по официальным фотографиям, переговоры проходили в одном из местных отелей и прошли в один день, хотя Зеленский находился в стране с 5 по 8 января.

Утром 8 января пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что президент прерывает свой визит в Оман из-за авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране. Несмотря на это, в Киев президент вернулся только ночью 9 января, почти через сутки после аварии.