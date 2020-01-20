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      Все у свій час: Пристайко пообіцяв пояснити поїздку Зеленського в Оман

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      Вадим Пристайко і Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Міністерство закордонних справ і Офіс президента пояснять різдвяну поїздку Володимира Зеленського в Оман. Коли це станеться, глава МЗС Вадим Пристайко не уточнив.

      На брифінгу очільник МЗС запевнив, що українське посольство в Омані надавало організаційне сприяння цього візиту.

      До теми: У Зеленського пояснили поїздку з сім'єю в Оман

      Я знаю про інтерес журналістської спільноти, адже і ми, і адміністрація отримуємо запити, на які ми свого часу все вам пояснимо,
      – сказав глава МЗС.

      Відзначимо, що 17 січня, під час години запитань до уряду у парламенті, у Пристайка вже питали про деталі поїздки Володимира Зеленського до Оману. Втім глава МЗС тоді так і не зміг пояснити, як відбувалася організація цього візиту, посилаючись на те, що не взяв з собою документів.

      Що відомо про візит Зеленського в Оман

      Президент Володимир Зеленський, який зустрічав Новий рік у Карпатах, на Різдво несподівано полетів в Оман.

      Після того, як про це дізналися ЗМІ, Офіс Президента заявив, що глава держави відбув до Оману з робочою поїздкою для "зустрічей на вищому рівні" – з міністром, відповідальним за іноземні справи, Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою і виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Абдулсалама аль-Муршідом.

      Судячи з офіційних фотографій, переговори відбувалис в одному із місцевих готелів і пройшли в один день, хоча Зеленський перебував у країні з 5 по 8 січня.

      Вранці 8 січня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель повідомила, що президент перериває свій візит до Оману через авіакатастрофу українського літака в Тегерані. Незважаючи на це, до Києва президент повернувся лише вночі 9 січня, майже через добу після аварії.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Новини України Вадим Пристайко МЗС України Близький Схід
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