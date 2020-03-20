Чартерний переліт Зеленського з відпустки оплатив Оман: деталі

Президент Володимир Зеленський на початку січня літав на відпочинок в Оман. Тоді йому довелося раніше повернутися в Україну через авіакатастрофу літака МАУ в Ірані. Президент прилетів у Києві чартерним літаком, який оплатив Султанат Оман.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю "НВ" розповів, що відповідні дані Офіс Президента надав НАЗК.

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"Ми направляли запити в Офіс Президента про те, за чий кошт були сплачені переліт та проживання в Омані. ОП та Державне управління справами нещодавно повідомили, що це не відбувалось за державні кошти, а літак для повернення був наданий Султанатом Оман", – сказав Новіков.

Чиновник додав, що після цього, 4 березня, НАЗК направило запит безпосередньо Володимиру Зеленському.

Ми направили запит Зеленському вже як фізичній особі для того, щоб він повідомив, хто оплачував відпочинок. Якщо сплачував хтось із членів родини, то закон не зобов’язує надавати таку інформацію. Але якщо президент сам сплачував і він про це не повідомив, то це факт порушення,

– пояснив керівник НАЗК.

Він додав, що глава держави має відповісти протягом 10 днів з моменту отримання листа. Також глава НАЗК прокоментував питання, якими будуть дії Нацагентства у разі, якщо Зеленський не надасть такої інформації.

"Він не може не надати. Тому що тоді складається протокол щодо ненадання необхідної інформації НАЗК. У запиті ми попросили надати документи, що підтверджують витрати. Сподіваємося, вони будуть надані НАЗК, щоб зняти це питання відносно цієї ситуації в інтересах як суспільства, так і президента", – підсумував Новіков.

Що відомо про поїздку Зеленського в Оман?

Спершу про поїздку Зеленського до Оману нічого не було відомо. Однак згодом українські ЗМІ опублікували фото з елітного готелю країни, де проводив час президент. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить до 4 тисяч євро.

В Офісі Президента України пояснили: Володимир Зеленський полетів до Оману разом з сім'єю "власним коштом, але у державних справах". Окрім того, у президента нібито були заплановані там "офіційні зустрічі".

В аравійській країні глава держави провів дві зустрічі – з відповідальним за закордонні справи міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату Абдулсаламом аль-Муршиді.

Попри те, що відпочивав в Омані за всій рахунок, його супроводжувала державна охорона. На це було витрачено 74 тисячі 319 гривень: 59 тисяч 499 гривень – на проїзд, а ще 14 тисяч 820 гривень – на добові.