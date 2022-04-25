После этого Юрий прибежал в подъезд. Он кричал на полицию, чтобы его пропустили в горящий дом.

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Увидел свою семью уже мертвой

Когда Юрий попал в квартиру, нашел тела своей жены и ее матери. Затем обнаружили тело его трехмесячной дочери Киры. Отец увидел его впервые, когда вернулся в квартиру в воскресенье.

Потом Юрий хотел увидеть, что можно спасти из квартиры. Там были фотоальбомы, коллекция сахарных пакетиков жены, рукописные заметки. Коляску ребенка разорвало в куски.

Если я оставлю вещи в квартире, они станут мусором и люди его выбросят. Я хочу сохранить это для воспоминаний,

– добавляет мужчина.

Валерия была идеальная

Юрий с Валерией были вместе 9 лет. Он вспоминает, что женщина могла находить радость во всем. Одесса была ее любимым городом. Она работала в PR, общалась со многими людьми и понимала их. Юрий восхищался, как хорошо она писала.

Мужчина отмечает, что Валерия была прекрасной мамой и подругой.

"Такую, как Валерия, мне невозможно будет найти. Она была идеальной. Такого человека можно встретить только раз в жизни, и это подарок от Бога", – говорит Юрий.



Валерия с дочерью / Фото из фейсбука Юрия Глодана

"Весь мой мир уничтожила российская ракета"

Кира родилась в конце января, всего за месяц до начала войны. Юрий, глядя на фото дочери, говорит, что они были очень счастливы, когда она родилась. Мужчина присутствовал при родах.

Мне очень тяжело сейчас осознавать, что моей дочери и жены уже нет. Весь мой мир вчера уничтожила российская ракета,

– с отчаянием говорит Юрий.

Он хочет, чтобы мир узнал о том что произошло с его семьей. Это горе для его семьи, города, Украины и вообще для цивилизации.

В конце разговора Юрий отдает журналистам несколько подгузников в сумке – это одна из немногих вещей, которые он смог вытащить из квартиры.

"Пожалуйста, возьмите их. Отдайте на благотворительность. Мне они больше не нужны", – сказал мужчина.

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