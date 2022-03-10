Зеленский дал интервью немецкому изданию Die Zeit, сообщает 24 канал. Один из вопросов был, где сейчас находится семья украинского лидера.

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Моя семья в Украине. И позвольте мне ограничиться только этим комментарием,

– подчеркнул Зеленский.

Елена Зеленская недавно написала открытое письмо к мировым СМИ. В нем первая леди рассказала о жизни Украины во время борьбы с российскими захватчиками. Также Зеленская призвала мир "снять наконец белые перчатки" и закрыть небо над Украиной.

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