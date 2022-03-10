Зеленський дав інтерв'ю німецькому виданню Die Zeit, повідомляє 24 канал. Один із запитань було, де наразі перебуває родина українського лідера.

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Моя родина в Україні. І дозвольте мені обмежитись тільки цим коментарем,

– наголосив Зеленський.

Олена Зеленська нещодавно написала відкритий лист до світових ЗМІ. У ньому перша леді розповіла про життя України у час боротьби з російськими загарбниками. Також Зеленська закликала світ "зняти нарешті білі рукавички" та закрити небо над Україною.

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