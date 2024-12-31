Сообщает 24 Канал со ссылкой на книгу Валерия Залужного "Моя война", которая вышла в декабре 2024 года. Тетя стала опорой и другом для будущего главнокомандующего в самые сложные моменты его ранней жизни.

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Что рассказал Залужный о женщине, которую называл "мамой"

Залужный рассказал, что еще маленьким мальчиком начал понимать, что кроме родителей, в его жизни появилась другая важная фигура – молодая женщина, которая со временем стала ему не просто родственницей, а стала ассоциироваться с мамой.

Большая и нежная любовь связала нас. Меня, карапуза, чье маленькое сердечко хотело мамы, и ее, молодую двадцатипятилетнюю девушку, которая не имела тогда своих детей, но уже была полна материнскими чувствами,

– вспоминает Залужный.

Несмотря на то, что у Залужного были родные родители, его тетя Катя стала его главной опорой в раннем возрасте, а ее визиты приносили маленькому мальчику настоящее счастье.

Залужный в книге рассказал о женщине, которую называл "мамой" / Фото 24 Канала

"Тетя Катя, "мама", появлялась все чаще и чаще. И в те волны ожидания ее приезда я грустил. До сих пор помню свое место у окна, где, расстроенный, а иногда в слезах, ждал свою Катю. И помню радость в душе, когда она возвращалась. Она никогда не приезжала с пустыми руками", – говорится в книге.

Залужный поделился, что тетя приносила ему большие белые пряники. По его словам, "это было настоящее детское счастье".

В то время, как дед работал, его бабушка и Катя занимались будущим главнокомандующим "как маленьким божеством".

Также Залужный рассказал, что в детстве на него никто не повышал голос и не "прошелся по тому месту, на котором можно не только сидеть".