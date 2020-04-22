Моя задача – электронные выборы президента, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшее время войдет в тройку самых прогрессивных стран в диджитализации. Задача, которую перед собой поставил Зеленский, – электронные выборы главы государства.

Разработкой новых электронных документов занимается Министерство цифровой трансформации. Однако главная цель Зеленского – чтобы следующие выборы президента были электронными. Об этом глава государства сообщил в фильме "Год президента Зеленского", который транслировали Офис Президента и 24 канал.

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Одна из моих главных задач – выборы следующего президента должны быть электронными. По крайней мере, иметь такую возможность, как в некоторых странах, например, в Эстонии. Они и так выбирают, и в электронном виде выбирают,

– сообщил Зеленский.

Кроме электронного паспорта, техпаспорта, водительских прав и студенческих билетов, в Украине готовят еще 8 электронных документов. Как отметил президент, в планах – постепенная диджитализация всего, прежде всего, недвижимости и бизнеса.

Обратите внимание! В феврале официально заработало мобильное приложение Дия. В марте появилась десктопная версия сервиса. В перспективе, Дия должна объединить все государственные услуги на одной платформе. С 22 апреля в Дие доступен электронный паспорт. Каждую неделю планируют предоставлять новые цифровые решения для граждан.

Смотрите фильм "Год президента Зеленского":