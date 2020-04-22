17:43
22 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Моя задача – электронные выборы президента, – Зеленский

      - Читати новину українською
      Президент Володимир Зеленський / 5 канал

      Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшее время войдет в тройку самых прогрессивных стран в диджитализации. Задача, которую перед собой поставил Зеленский, – электронные выборы главы государства.

      Разработкой новых электронных документов занимается Министерство цифровой трансформации. Однако главная цель Зеленского – чтобы следующие выборы президента были электронными. Об этом глава государства сообщил в фильме "Год президента Зеленского", который транслировали Офис Президента и 24 канал.

      К теме Год президента Зеленского: видео и основные тезисы из фильма

      Одна из моих главных задач – выборы следующего президента должны быть электронными. По крайней мере, иметь такую возможность, как в некоторых странах, например, в Эстонии. Они и так выбирают, и в электронном виде выбирают,
      – сообщил Зеленский.

      Кроме электронного паспорта, техпаспорта, водительских прав и студенческих билетов, в Украине готовят еще 8 электронных документов. Как отметил президент, в планах – постепенная диджитализация всего, прежде всего, недвижимости и бизнеса.

      Обратите внимание! В феврале официально заработало мобильное приложение Дия. В марте появилась десктопная версия сервиса. В перспективе, Дия должна объединить все государственные услуги на одной платформе. С 22 апреля в Дие доступен электронный паспорт. Каждую неделю планируют предоставлять новые цифровые решения для граждан.

      Смотрите фильм "Год президента Зеленского":

       

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости политики Новости Украины Дия Владимир Зеленский Президент Украины Министерство цифровой трансформации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:43 Издевательство над младенцами, Добкин и Шуфрич в ролях: скандальные факты о фильме "Дау"
      Надія Біленко
      сегодня , 16:35 Барыгам следует бояться: как соцсети реагируют на возвращение Саакашвили
      Василь Денисюк