Моє завдання – електронні вибори президента, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчим часом увійде у трійку найпрогресивніших країн у діджиталізації. Завдання, яке перед собою поставив Зеленський, – електронні вибори глави держави.

Розробкою нових електронних документів займається Міністерство цифрової трансформації. Проте головна мета Зеленського – щоб наступні вибори президента були електронними. Про це глава держави повідомив у фільмі "Рік президента Зеленського", який транслювали Офіс Президента і 24 канал.

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Одне з моїх головних завдань – вибори наступного президента мають бути електронними. Принаймні, мати таку можливість, як в деяких країнах, наприклад, – в Естонії. Вони і так обирають, і в електронному вигляді обирають,

– повідомив Зеленський.

Окрім електронного паспорта, техпаспорта, водійських прав та студентських квитків, в Україні готують ще 8 електронних документів. Як зазначив президент, у планах – поступова діджиталізація усього, передусім, нерухомості та бізнесу.

Зверніть увагу! У лютому офіційно запрацював мобільний додаток Дія. У березні з'явилась десктопна версія сервісу. В перспективі, Дія має об'єднати всі державні послуги на одній платформі. З 22 квітня у Дії доступний електронний паспорт. Кожного тижня планують надавати нові цифрові рішення для громадян.

Дивіться фільм "Рік президента Зеленського":