Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, обнародованные американцами.

Больше об этом Россия ударила по своим гражданам на судне под молдавским флагом: Украина их спасла

PBC Planet Labs сообщила, что 8 марта они собрали новый спутниковый снимок, на котором виден большой шлейф черного дыма, идущий от танкера, плывущего примерно в 32 километрах к востоку от украинского города Одесса.

Россия обстреляла танкер

25 февраля генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что судно, плывущее под флагом Молдовы, в 19 километрах к югу от порта Южный, было "повреждено российским кораблем".

По данным Минобороны Украины, корабль перевозил 600 тонн мазута и дизельного топлива, когда его поразила российская ракета. Примечательно, что 10 человек экипажа – россияне. Украина первой предоставила им помощь. В конце концов экипаж спасли, однако двое россиян имеют тяжелые ранения.

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