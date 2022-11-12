Об этом написал эксперт Евгений Магда в своем блоге. "Для нового премьера было бы логичным совершить один из первых визитов в Киев, чтобы продемонстрировать партнерские отношения и готовность взаимодействовать на пути в ЕС. Еще один аспект его работы – диалог с ЕС об интенсификации военной помощи Молдове, которая не хочет быть беззащитной рядом с очагом величайшей войны в Европе в ХХІ веке", – отметил он.

По словам эксперта, Дорин Речан, который является нынешним советником президента Майи Санду и секретарем Высшего совета безопасности, критически относится к нейтральному статусу Молдовы. Речан также выступает за повышение обороноспособности перед российской угрозой.

"Остатки российской ракеты, сбитой украинской системой ПВО, недавно упавшие на территории Молдовы в городе Наславча, привлекли повышенное внимание к состоянию обороноспособности страны. Поэтому призывы Речана усилить внимание к обороноспособности выглядят логичными и обоснованными, они найдут поддержку в молдавском обществе", – пишет Магда.

В понедельник, 14 ноября, в Молдове ожидается перезагрузка правительства, возглавляемого Наталией Гаврилицей. Скорее всего, новым премьером станет Дорин Речан – представитель силового блока, который ранее возглавлял министерство внутренних дел в правительстве Юрия Лянке.