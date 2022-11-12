Про це написав експерт Євген Магда у своєму блозі. "Для нового прем'єра було б логічним здійснити один з перших візитів до Києва, аби продемонструвати партнерські відносини та готовність взаємодіяти на шляху до ЄС. Ще один аспект його роботи – діалог з ЄС про інтенсифікацію військової допомоги Молдові, яка не хоче бути беззахисною поряд з вогнищем найбільшої війни в Європі у ХХІ столітті", – зазначив він.

За словами експерта, Дорін Речан, який є нинішнім радником президента Майї Санду та секретарем Вищої ради безпеки, критично ставиться до нейтрального статусу Молдови. Речан також виступає за підвищення обороноздатності перед російською загрозою.

"Залишки російської ракети, збитої українською системою ППО, які нещодавно впали на території Молдови у місті Наславча, привернули підвищену увагу до стану обороноздатності країни. Тому заклики Речана посилити увагу до обороноздатності виглядають логічними та обґрунтованими, вони знайдуть підтримку у молдовському суспільстві", – пише Магда.

У понеділок, 14 листопада, у Молдові очікується перезавантаження уряду, який очолює Наталія Гаврилиця. Найімовірніше, що новим прем'єром стане Дорін Речан – представник силового блоку, який раніше очолював міністерство внутрішніх справ в уряді Юрія Лянке.