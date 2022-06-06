Игорь Гросу сообщил, что парламенты Молдовы и Румынии проведут совместное заседание. Это важное и уникальное событие.

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Он не рассказал о дате намеченного заседания, однако отметил, что это произойдет в ближайшее время.

Мы организуем первое совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы. Рад сообщить, что оно состоится в Кишиневе. Это четкий сигнал поддержки нынешней власти, – отметил Игорь Гросс.

Кроме того, Гросс обратился к Чолаку. Он сказал, что Румыния всегда была на стороне Молдавии. Он добавил, что вместе они смогут создавать историю их стран.

В рамках визита в Кишинев Ион-Марчел Чолаку еще встретится с президентом Майей Санду и премьер-министром Наталией Гаврилицей. Он хочет с ними обсудить ситуацию в регионе, безопасность на границах Молдовы и возможное решение проблемы очередей грузового транспорта на молдавско-румынской границе.

Какая ситуация в Молдове и Румынии: последние новости

Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заключила экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom. Согласно договоренностям, "Энергоатом" планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тысяч МВт-ч электроэнергии по цене 77 долларов за 1 МВт-час.

Два человека везли на BMW в Румынию незадекларированную валюту . Сумма составила более 33 миллионов гривен. Мужчин удалось задержать. Им грозит штраф в размере 100 процентов стоимости изъятых средств.

Правительство Молдовы на фоне войны России против Украины планирует разрешить введение иностранных войск в страну так, как это сделала Украина в 2014 году. Соответствующий законопроект уже находится в состоянии разработки.

Наследник Елизаветы II принц Уэльский Чарльз приехал с визитом в Румынию. Там он встретился с украинскими беженцами и увидел, в каких условиях они находятся и какую помощь получают.

Правительство Молдовы 2 июня одобрило закон , который поможет избежать распространения российской пропаганды. Да, в стране запретили транслировать российские новостные программы.

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