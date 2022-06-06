Ігор Гросу повідомив, що парламенти Молдови та Румунії проведуть спільне засідання. Це є важлива та унікальна подія.

Важливо Зеленський обговорив з Дудою бої на Сході та оборонну співпрацю між країнами

Він не розповів про дату наміченого засідання, проте зазначив, що це станеться найближчим часом.

Ми організуємо перше спільне засідання парламентів Румунії та Молдови. Радий повідомити, що воно відбудеться у Кишиневі. Це чіткий сигнал підтримки нинішньої влади, – зазначив Ігор Гросу.

Крім того, Гросу звернувся до Чолаку. Він сказав, що Румунія завжди була на боці Молдови. Також він додав, що разом вони зможуть створювати історію їх країн.

У рамках візиту до Кишинева Іон-Марчел Чолаку ще матиме зустріч з президентом Майєю Санду та прем'єр-міністром Наталією Гаврилицею. Він хоче з ними обговорити ситуацію в регіоні, безпеку на кордонах Молдови та можливе розв'язання проблеми черг вантажного транспорту на молдовсько-румунському кордоні.

Яка ситуація в Молдові та Румунії: останні новини

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" уклала експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom. Відповідно до домовленостей, "Енергоатом" планує у червні поставити в Молдову 85,2 тисячі МВт-год електроенергії за ціною 77 доларів за 1 МВт-год.

Два чоловіки везли на BMW в Румунію незадекларовану валюту. Сума становила понад 33 мільйони гривень. Чоловіків вдалося затримати. Їм загрожує штраф у розмірі 100 відсотків вартості від вилучених коштів.

Уряд Молдови на тлі війни Росії проти України планує дозволити введення іноземних військ в країну, так, як це зробила Україна у 2014 році. Відповідний законопроект вже перебуває у стані розробки.

Спадкоємець Єлизавети II, принц Уельський Чарльз приїхав з візитом у Румунію. Там він зустрівся з українськими біженцями й побачив, в яких умовах вони перебувають та яку допомогу отримують.

Уряд Молдови 2 червня схвалив закон, який допоможе уникнути поширення російської пропаганди. Так, в країні заборонили транслювати російські новинні програми.

Це може вас зацікавити – раніше Молдова скликала Радбез через провокації у Придністров'ї: дивіться відео