Чоловіків вдалося затримати. Їм загрожує штраф у розмірі 100 відсотків вартості від вилучених коштів. Про це повідомили в Держприкордонслужбі 17 травня.

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Чоловіки на двох BMW везли в Румунію незадекларовану валюту в еквіваленті на суму понад 33 мільйони гривень,

– пишуть у ДПСУ.

Обидва чоловіки прямували в Румунію через пункт пропуску "Порубне", обравши смугу руху "зелений коридор".

В автомобілі 30-річного водія правоохоронці знайшли 349 тисяч доларів США та 198,5 тисяч євро. А в авто 56-річного чоловіка виявили майже 325 тисяч доларів та майже 250 тисяч євро.

Чоловіки хотіли вивезти з України в Румунію 33 мільйони / Фото ДПСУ

Іноземну валюту у двох автівках виявили прикордонники Чернівецького загону разом з митниками.

Правопорушення в Україні: останні новини

16 травня в Києві поліцейські затримали двох колаборантів-айтішників. Вони в період з березня по травень 2022 року забезпечували функціонування програмного забезпечення для російських окупантів. Таким чином загарбники могли працювати на своїх підприємствах, установах та організаціях. Також працювали й незаконні так звані органи влади на тимчасово окупованій території Донецької області.

За скоєний злочин проти держави тепер їм загрожує позбавлення волі терміном від трьох до п'яти років.

11 травня поліцейські Івано-Франківської області затримали "злодія в законі" із прізвиськом "Мамука". Цей 45-річний зловмисник є одним із тих, хто раніше потрапив до санкційного списку РНБО.

За даними слідчих, він отримав свій "статус" в кримінальному середовищі ще у 2013 році. Зараз "Мамуку" підозрюють у диверсійній діяльності й співпраці з окупантами.

6 травня біля вокзалу в Києві п'яний водій спричинив ДТП. У нього виявили 5 проміле алкоголю в крові. На водія склали протокол. На щастя, ніхто не постраждав.

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