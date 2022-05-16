Підозрювані надавали Росії послуги в сфері інформаційних технологій. Така ж допомога від них була й для органів так званої влади, яку росіяни створили на тимчасово окупованій території України.

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Колаборанти допомагали ворогу 2 місяці

Зрадників виявили слідчі поліції разом зі Службою безпеки України.

Слідство встановило, що двоє підприємців у період з березня по травень 2022 року забезпечували функціонування програмного забезпечення для російських окупантів.

Таким чином вони могли працювати на своїх підприємствах, установах та організаціях. Також працювали й незаконні так звані органи влади тимчасово окупованій території Донецької області.

У злочинців провели обшук

Підприємці родом з Донецької області. Одному з них 47 років, іншому – 52. На роботі та в помешканні у них правоохоронці провели обшуки. Таким чином санкціоновано вдалось вилучити документи, гроші, флеш-носії та сервери. Усі ці речі направили на необхідні експертизи.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру в колабораціонізмі. За скоєний злочин проти держави тепер їм загрожує позбавлення волі терміном від трьох до п'яти років. Також їх можуть позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна. Найближчим часом суд обере підозрюваним запобіжні заходи.

Колаборанти в Україні

Відколи Росія напала на нашу землю почастішали повідомлення про колаборантів і зрадників, які зайняли сторону ворога. Чи не найбільш гостро це можна простежувати на тимчасово окупованій території Херсонщини. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголошував, що українська влада все відслідковує і на кожного чекає покарання.

СБУ вже виявляла одного з колаборантів на Херсонщині. Він допомагав російським загарбникам викрадати та катувати своїх же людей. Правоохоронці провели спецоперацію. Співробітники СБУ вивезли зловмисника на підконтрольну українській владі територію нашої держави. Слідчі дії тривають.

Відзначився й посадовець Укрзалізниці, якого також підозрюють у держзраді. Він допомагає російським загарбникам відновити сполучення між окупованими територіями Донеччини та Росією. Мовиться про начальника станції "Південнодонбаська" підрозділу "Станція Волноваха".

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