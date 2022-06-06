Про це у своєму твітері написав сам Зеленський. Підтвердили інформацію і в канцелярії президента Польщі.

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Про що говорили світові лідери

Як повідомив очільник України, говорили насамперед про співпрацю двох держав щодо оборони.

Поговорив телефоном з Анджеєм Дудою про оборонну співпрацю України та Польщі,

– повідомив Зеленський.

Подякував він своєму польському колезі і за підтримку в євроатлантичних прагненнях нашої держави.

"Вдячний за його зусилля з консолідації міжнародної підтримки щодо одержання Україною статусу кандидата", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо! Польський президент активно підтримує членство України в Європейському Союзі, насамперед отримання статусу кандидатки. Він наголошував, що не заспокоїться, поки наша держава не стане членкинею організації.

Обговорювали ситуацію на Сході

В польській канцелярії президента також зауважили, що говорили про ситуацію на Сході, а також – підтримку України.

"Розмова стосувалася нинішньої ситуації на Сході України, подальших дій обох держав та нашої підтримки України", – мовиться в повідомленні.

Дуда відвідав Україну: головне

Президент Польщі відвідав нашу державу наприкінці травня. Востаннє він приїжджав до України за день до повномасштабного російського вторгнення.

Дуда зустрівся із Зеленським віч-на-віч. Після цього відбулися перемовини двох делегацій, де зокрема обговорили зміцнення української армії.

Під час цього ж візиту польський лідер виступив у Верховній Раді, де його зустріли гучними оплесками.

Останні телефонні розмови Зеленського

Зеленський 6 червня поспілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном щодо війни в Україні. Мовилось зокрема про новий пакет оборонної підтримки та гарантії безпеки.

Очільник нашої держави 21 травня порозмовляв телефоном з прем'єром Італії Маріо Драґі, з яким обговорювали санкції.

Французькому президенту Еммануелю Макрону Зеленський розповів про евакуацію та перебіг бойових дій.

Говорив президент України і з німецьким канцлером Олафом Шольцем – про перспективи миру та продовження посилення тиску на Росію.

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