Про це стало відомо ввечері 21 травня. На сайті очільника Польщі зазнали, що він виступить із посланням як перший глава іноземної держави з початку повномасштабної війни.

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Розповів про попередню зустріч із Зеленським

Востаннє президент Польщі приїжджав до Києва за день до вторгнення Росії. Він покинув територію нашої країни лише за кілька годин до того, як це сталося. 21 травня Дуда розповів, що його тоді дуже зворушило спілкування з президентом України. Зокрема те, що Володимир Зеленський сказав "Анджею, можливо, ми бачимося востаннє".

Я почув: "Росіяни думають, що ми не боротимемося, але вони помиляються. У нас є досвідчені бійці, які воюють вісім років і вправні в бою. Це зовсім інша Україна та зовсім інша українська армія ніж та, що була у 2014 році",

– згадав тодішню зустріч президент Польщі.