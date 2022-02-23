Відповідні заяви польський лідер Анджей Дуда зробив на спільному з Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Наусєдою брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Дуда висловив підтримку Україні

Ми з президентом Наусєдою зараз тут, бо ми друзі України, яка сьогодні стоїть перед глибокою кризою і загрозою потужної російської агресії. Сьогодні ми тут як представники країн Люблінського трикутника,

– зазначив Дуда.

Він вкотре висловив свою підтримку українцям, які перебувають у складному становищі. А у Росії політик попросив дотримуватися миру та спокою.

Дії Москви є загрозою для НАТО

Дуда також зазначив, що дії Москви є загрозою не лише для України, а й для всього регіону.

"Ми слідкуємо за кожним черговим кроком, який робить Росія, президент Путін. Вважаємо, що, на жаль, вони є загрозою не тільки для України, а для всього нашого регіону, зокрема для східного флангу НАТО і цілого ЄС", – наголосив Дуда.

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