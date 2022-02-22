Дуда вважає, що Путін підриває міжнародний порядок. Саме тому необхідно забезпечити політичний захист України.
До теми Визнання бойовиків та реальність війни: що це дасть Путіну
"Необхідно негайно запровадити проти Росії санкції. У ситуації, коли президент Росії підриває порядок в Європі, встановлений на рубежі XX – XXI століть, потрібна велика єдність і тверда позиція з боку НАТО, ЄС і країн нашого регіону", – сказав Дуда.
Він запевнив, що лише жорстка позиція та захист України зможуть зупинити агресора.
Санкції негайно,
– закликав президент Польщі.
Росія визнала бойовиків: коротко
- Володимир Путін 21 лютого оголосив, що Росія визнала бойовиків на Донбасі. Окрім цього, він цинічно звернувся до України, аби та "припинила війну".
- Президент Росії та ватажки бойовиків підписали договір про дружбу.
- Водночас стало відомо, що у підписаних Путіним указах немає слів про те, що окуповані території визнають у нинішніх межах.
- Найважливіше, що світ одразу ж засудив рішення Росії.
Важливо – Путін заявив про визнання бойовиків: дивіться відео