Дуда вважає, що Путін підриває міжнародний порядок. Саме тому необхідно забезпечити політичний захист України.

До теми Визнання бойовиків та реальність війни: що це дасть Путіну

"Необхідно негайно запровадити проти Росії санкції. У ситуації, коли президент Росії підриває порядок в Європі, встановлений на рубежі XX – XXI століть, потрібна велика єдність і тверда позиція з боку НАТО, ЄС і країн нашого регіону", – сказав Дуда.

Він запевнив, що лише жорстка позиція та захист України зможуть зупинити агресора.

Санкції негайно,
– закликав президент Польщі.

Росія визнала бойовиків: коротко

  • Володимир Путін 21 лютого оголосив, що Росія визнала бойовиків на Донбасі. Окрім цього, він цинічно звернувся до України, аби та "припинила війну".
  • Президент Росії та ватажки бойовиків підписали договір про дружбу.
  • Водночас стало відомо, що у підписаних Путіним указах немає слів про те, що окуповані території визнають у нинішніх межах.
  • Найважливіше, що світ одразу ж засудив рішення Росії.

Важливо – Путін заявив про визнання бойовиків: дивіться відео