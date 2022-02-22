Втім, підписаний текст містить ризиковані формулювання.

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У договорах, які підписав російський президен, немає конкретного визначення меж обох "квазіреспублік". Це створює серйозні ризики.

Росія планує ввести війська на Донбас

У російській Думі заявляли, що ймовірність введення військ – 100%. Згодом президент держави-агресорки цинічно доручив збройним силам забезпечити "мир" на окупованому Донбасі. Тобто Росія має намір вводити туди свої війська. В американському Міноборони попередили, що статися це може вже вночі проти 22 лютого.

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