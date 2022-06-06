Розмова між Володимиром Зеленський та Борисом Джонсоном відбулася у телефонному режимі.

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Про що спілкувалися політики

Володимир Зеленський заявив, що з Борисом Джонсоном вони обговорили ситуація на фронті. Там російські війська і далі намагаються наступати, зосередивши всю свою міць на захопленні Донецької та Луганської областей. А найбільш жорсткі бої йдуть за Сєвєродонецьк.

Також британський прем'єр запевнив, що його країна надасть новий посилений пакет оборонної підтримки Україні. Мова йде про постачання реактивних систем залпового вогню M270, а також боєприпаси до нього M31A1. Це на додачу до систем HIMARS, які українській стороні постачають Сполучені Штати. Обидві РСЗВ використовують однакові боєприпаси в різних модифікаціях.

За словами українського президента, під час розмови також порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки. Наша країна хоче бачити Велику Британію як одним з гарантів майбутньої безпеки України.

Ще одне питання, яке обговорили Зеленський та Джонсон – розблокування українських портів та уникнення продовольчої кризи.

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Нагадаємо, що Росія заблокувала або захопила українські порти на Чорному морі. Відтак наша країна не має можливості здійснювати постачання морем продовольства, у першу чергу зерна. Відсутність постачання з України вже загрожує світові значним зростанням цін на продовольство, а в деяких регіонах – і голодом. Це може призвести до гуманітарної кризи у світі – бунтів, заворушень, міграції населення.

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