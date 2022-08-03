Полиция задержала 4 "бизнесмена" 2 августа. Ранее мужчина в Закарпатье продавал повестки для выезда за границу за 20 тысяч евро.

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В Молдове задержаны лица, незаконно переправлявшие людей через границу

Полиция Молдовы задержала 4 человека на 72 часа. Их подозревают в:

  • незаконном пересечении границы;
  • организации незаконной миграции;
  • а также коррупции.

Известно, что у каждого из участников группы была своя задача. Правоохранители объяснили, что у каждого члена преступной группировки была своя роль. Часть задержанных:

  • занималась незаконной переправкой мужчин из Украины в Молдову;
  • за услуги получали 3,5 тысячи долларов от каждого человека, которому помогли перейти границу.

Кратко о подобных случаях

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