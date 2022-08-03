Поліція затримала 4 "бізнесменів" 2 серпня. Раніше чоловік на Закарпатті продавав повістки для виїзду за кордон за 20 тисяч євро.

Читайте також Чи зможуть жінки перетинати кордон після того, як стануть на військовий облік

У Молдові затримали осіб, які незаконно переправляли людей через кордон

Поліція Молдови затримала 4 осіб на 72 години. Їх підозрюють в:

  • незаконному перетині кордону;
  • організації незаконної міграції;
  • а також корупції.

Відомо, що кожен з учасників групи мав своє завдання. Правоохоронці пояснили, що в кожного члена злочинного угруповання була своя роль. Частина затриманих:

  • займалася незаконним переправленням чоловіків з України до Молдови;
  • за послуги отримували 3,5 тисячі доларів від кожної людини, якій допомогли перейти кордон.

Коротко про подібні випадки

У Молдові викрили нелегальний бізнес: дивіться відео