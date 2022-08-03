Поліція затримала 4 "бізнесменів" 2 серпня. Раніше чоловік на Закарпатті продавав повістки для виїзду за кордон за 20 тисяч євро.

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У Молдові затримали осіб, які незаконно переправляли людей через кордон

Поліція Молдови затримала 4 осіб на 72 години. Їх підозрюють в:

незаконному перетині кордону;

організації незаконної міграції;

а також корупції.

Відомо, що кожен з учасників групи мав своє завдання. Правоохоронці пояснили, що в кожного члена злочинного угруповання була своя роль. Частина затриманих:

займалася незаконним переправленням чоловіків з України до Молдови;

за послуги отримували 3,5 тисячі доларів від кожної людини, якій допомогли перейти кордон.

Коротко про подібні випадки

Ще у квітні 2022 року в нашому МВС повідомили, що затримали жителя Закарпаття, який продавав за 20 тисяч євро військовозобов'язаним довідки для виїзду за кордон. Його змогли затримати правоохоронці.

Тільки у квітні поліція вже відкрила 102 кримінальних провадження через спроби фальсифікацій документів та незаконного перетинання кордону.

У березні посадовець львівської лікарні намагався виїхати за кордон. За "пропуск" він запропонував працівникам СБУ хабар 15 тисяч доларів.

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