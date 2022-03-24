Посадовець однієї із львівських комунальних лікарень хотів виїхати у Польщу. Оскільки він був військовозобов'язаним та згідно із законом не мав права покидати Україну, чоловік сподівався вирішити все за допомогою грошей.

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Затримання посадовця

На кордоні з Польщею чоловік запропонував двом співробітникам СБУ 15 тисяч доларів за можливість виїхати в іншу країну. Правоохоронці повідомили керівництво про протиправну пропозицію.

Фігуранта затримано після передачі усієї суми грошей. Зараз тривають слідчі дії. Посадовцю повідомлять про підозру, оберуть запобіжний захід та відсторонять від посади.

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