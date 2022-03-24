Деякі українські громадяни стають на сторону російських окупантів та діють проти України. В такого ганебного рішення є лише один кінцевий варіант.

Читайте також Раптово вибухнув "Орськ" у Бердянську: корабель перевозив 400 піхотинців, 20 танків, 45 БТРів

Помста народу вас наздожене

Радник президента Олексій Арестович пригорозив усім зрадникам, які працювали проти України на військовому, інформаційному та інших фронтах, а також перейшли на бік ворога.

Помста народу наздожене вас і через 8, і через 10, і через 20 років. Ви скоїли злочини, які не мають терміну давності та не передбачають амністії, – сказав він.

Дивіться відео звернення Олексія Арестовича: