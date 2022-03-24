Про це повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

Увага Російський корабель "Орськ", атакований у Бердянську, не підлягає ремонту

Великий десантний корабель, який орієнтовно перевозив 400 піхотинців, 20 танків, 45 БТРів, раптово вибухнув у порту Бердянськ,

– зазначив Арестович.

До слова, як з'ясувалось, капітани знищених суден ще у 2014 році зрадили Україну й перейшли на бік окупантів.

Дивіться брифінг Олексія Арестовича:

ЗСУ знищили російський корабель "Орськ" у Бердянську: дивіться відео