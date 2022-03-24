Про це повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
Увага Російський корабель "Орськ", атакований у Бердянську, не підлягає ремонту
Великий десантний корабель, який орієнтовно перевозив 400 піхотинців, 20 танків, 45 БТРів, раптово вибухнув у порту Бердянськ,
– зазначив Арестович.
До слова, як з'ясувалось, капітани знищених суден ще у 2014 році зрадили Україну й перейшли на бік окупантів.
Дивіться брифінг Олексія Арестовича:
ЗСУ знищили російський корабель "Орськ" у Бердянську: дивіться відео