Об этом сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович во время брифинга, сообщает 24 канал.

Внимание Российский корабль "Орск", атакованный в Бердянске, не подлежит ремонту

Большой десантный корабль, ориентировочно перевозивший 400 пехотинцев, 20 танков, 45 БТРов, внезапно взорвался в порту Бердянск,

– отметил Арестович.

К слову, как выяснилось, капитаны уничтоженных судов еще в 2014 году предали Украину и перешли на сторону оккупантов.

Смотреть брифинг Алексея Арестовича:

ВСУ уничтожили российский корабль "Орск" в Бердянске: смотрите видео