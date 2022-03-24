Некоторые украинские граждане переходят на сторону российских оккупантов и действуют против Украины. У такого позорного решения есть только один конечный вариант.

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Месть народа вас догонит

Советник президента Алексей Арестович пригрозил всем предателям, которые работали против Украины на военном, информационном и других фронтах, а также перешли на сторону врага.

Месть народа догонит вас и через 8, и через 10, и через 20 лет. Вы совершили преступления, у которых нет срока давности и которые не предусматривают амнистии, – сказал он.