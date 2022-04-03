У відомстві зазначили, що чоловік спеціалізувався на виготовленні документів, за допомогою яких чоловіки призивного віку під час воєнного стану намагалися виїхати за кордон.

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Організатора схеми викрили співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, СБУ та Нацполіції за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури,

– йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановили, що злочинець виготовляв довідки військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби без проходження обстежень. За таку довідку він брав 20 тисяч гривень з кожного замовника.

Раніше на Одещині прикордонники затримали 6 чоловіків призивного віку які намагалися перетнути кордон з Молдовою. Нагадаємо, що під час воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонений виїзд за межі України.

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