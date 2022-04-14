На такие незаконные попытки Москвы найти "живую силу" в Молдове уже отреагировали в МИД страны. Однако никаких деталей относительно конфликта не сообщили.

Ранее Парламент Молдовы окончательно запретил георгиевские ленты и символы Z и V

Такие вещи очень опасны, – МИД Молдовы

Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, наших семей. Такие вещи являются очень опасными, и их необходимо остановить,

– сказал министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску.

Попеску подчеркнул: встреча между российскими и молдавскими дипломатами происходят регулярно. Позицию Кишинева до посла России донесли.

Ранее о вербовке в Приднестровье сообщила Анна Маляр

В МИД России пока ответа СМИ не дали. Отметим, что ранее о том, что россияне собирают людей на войну, в том числе на Приднестровье, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Обратите внимание! Ранее Молдова заявляла, что следит за тем, что происходит в Приднестровье. Там базируется 1 500 российских солдат. Власти самопровозглашенного образования отрицают любые военные приготовления.

Советуем пересмотреть: потери оккупантов по состоянию на 14 апреля