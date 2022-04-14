На такі незаконні спроби Москви знайти "живу силу" у Молдові вже відреагували в МЗС країни. Проте жодних деталей щодо конфлікту не повідомили.

Раніше Парламент Молдови остаточно заборонив георгіївські стрічки та символи Z та V

Такі речі є дуже небезпечними, – МЗС Молдови

Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, наших сімей. Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити,

– сказав міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

Попеску наголосив: зустріч між російськими та молдовськими дипломатами відбуваються регулярно. Позицію Кишинева до посла Росії донесли.

Раніше про вербування у Придністров'ї повідомила Ганна Маляр

У МЗС Росії поки відповіді ЗМІ не дали. Зазначимо, що раніше про те, що росіяни збирають людей на війну в тому числі на Придністров'ї, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Зверніть увагу! Раніше Молдова заявляла, що стежить за тим, що відбувається у Придністров'ї. Там базується 1 500 російських солдатів. Влада самопроголошеного утворення заперечує будь-які військові приготування.

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