"За" проголосували 53 депутати від панівної партії PAS. Депутати-комуністи були проти. На знак протесту вони вийшли з залу засідання.

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Тепер георгіївські стрічки та символи Z та V заборонено:

виготовляти;

продавати;

зберігати;

публічно використовувати.

За порушення фізичним особам загрожує штраф від 250 до 500 доларів або громадські роботи. Юридичним особам та чиновникам – від 500 до 1000 доларів.

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